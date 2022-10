Esplode una stazione di servizio in Irlanda: dieci morti e otto feriti

Grave incidente in una stazione di servizio a Creeslough, nella contea di Donegal, in Irlanda. I fatti sono accaduti nell’area di una pompa di benzina. La stazione è esplosa.

Irlanda, esplosione in una stazione di servizio: dieci morti

Le cause non sono ancora chiare, ma secondo una prima ricostruzione l’esplosione potrebbe essere stata generata da una fuga di gas. Il bilancio è terribile e più passano le ore e più aumenta: sono almeno dieci i morti, tra cui una bambina, quattro uomini, tre donne e due adolescenti, ha riferito la polizia. I servizi di emergenza continuano a cercare superstiti tra le macerie.

Aperta un’inchiesta

I feriti portati in ospedale sono otto, per ora. La deflagrazione è avvenuta venerdì e ha completamente distrutto la stazione di servizio e ha interessato anche parte di un condominio provocando un crollo. Sul caso è stata aperta un’inchiesta per fare chiarezza sulle cause dell’esplosione.