Lasciano il bimbo solo in auto e vanno a fare spese, i genitori: ‘lo controllavamo in videochiamata’

Hanno lasciato il figlio di appena tre anni solo in auto, era addormentato sul seggiolino, mentre loro si dedicavano a fare spese nel centro commerciale. Ai Carabinieri avrebbero poi detto che il piccolo era controllato tramite una videochiamata. Denunciata e multata coppia di genitori.

Lasciano il bimbo in auto e vanno a fare spese

I fatti sono accaduti lo scorso 13 novembre. L’allarme è stato fatto scattare da alcuni clienti del centro commerciale di Thiene, a Vicenza, presso il quale si erano recati i genitori per fare delle compere. A seguito della segnalazione, i militari sono giunti nel parcheggio dove hanno trovato l’auto, non era chiusa a chiave, con il bimbo che dormiva all’interno. Accertato che stesse bene, i carabinieri hanno poi notato un telefonino poggiato sul sedile e rivolto verso il seggiolino e hanno visto in videochiamata la coppia di genitori.

Figlio controllato in videochiamata

A questo punto è stata avvertita la direzione del centro commerciale che, tramite altoparlante, ha esortato i genitori del piccolo a recarsi nel parcheggio. Una volta arrivati, la coppia si è giustificata con i carabinieri dicendo loro di aver deciso di controllare il figlio mediante la videochiamata. La coppia è stata tuttavia denunciata per abbandono di minore e anche multata in quanto l’auto era priva di dispositivo anti abbandono, quest’ultimo previsto dal recente aggiornamento sul codice della strada.