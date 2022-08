Esce di casa mentre i genitori dormono e viene investito da un’auto: morto bimbo di un anno

Tragedia in vacanza per una famiglia britannica. Un bambino di 1 anno è uscito dal lettino mentre i genitori dormivano ed è stato investito da una jeep fuori dalla casa dove erano in vacanza.

Gli investigatori ritengono che il bambino si è alzato da solo dal lettino ha aperto la porta di casa e camminato fino alla strada dove è avvenuto il fatale incidente.

Il bambino di nome Brandon Thomas Byrneaveva solo 21 mesi.

Leggi anche: Investita da un’auto pirata sull’Appia: Sara Sorgente morta dopo 10 giorni di agonia

I fatti

Al volante dell’auto che ha investito è ucciso il bambino di quasi 2 anni c’era il proprietario di alcuni campi circostanti l’abitazione nella quale la famiglia si trovava in vacanza, nella località di Ballinagare nella contea irlandese di Co Roscommon

Il conducente non ha visto il bimbo che stava attraversando la strada, ha raccontato di aver sentito solo un forte rumore e quando è sceso dalla jeep ha visto il piccino.

I soccorsi

L’uomo è corso in casa a chiedere aiuto ai genitori del bambino che dopo un primo momento di perplessità, in quanto ritenevano che il piccolo fosse nel suo letto hanno constatato che non c’era e scoperto che era uscito da solo. Purtroppo per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

La comunità si è stretta al dolore dei due genitori. L’ultimo saluto al piccolo Brandon si tengono oggi, 22 agosto.