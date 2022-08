Investita da un’auto pirata sull’Appia: Sara Sorgente morta dopo 10 giorni di agonia

Sara Sorgente, la 33enne di Cellole residente a Scauri investita alle 3 di mattina dell’8 agosto mentre attraversava l’Appia, non ce l’ha fatta. E’ morta dopo dieci giorni la giovane ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Goretti di Latina

La 33enne si trovava insieme a un amico, un 41enne, anche lui rimasto coinvolto nell’investimento, ma con lievi ferite.

Dopo 10 giorni di ricovero le condizioni di Sonia sono precipitate

Le condizioni della donna, invece, sono apparse subito estremamente gravi a causa di un’emorragia cerebrale oltre a varie fratture. Sin da subito il personale sanitario del nosocomio di Latina l’hanno messa in coma farmacologica, per consentire che il versamento si riassorbisse. Purtroppo, però ieri le condizioni della giovane donna sono precipitate e Sara è morta.

Cosa è successo la notte dell’8 agosto

In quella maledetta notte dell’8 agosto Sonia è stata travolta dal conducente di una Fiat Panda, un 44enne di Minturno. Nell’immediatezza dei fatti l’investitore, in preda al panico, si è allontanato, lasciando Sara e il suo amico sull’asfalto. Due ore dopo il fatto, però, si era costituito presso la Stazione dei carabinieri di Scauri. Sottoposto ad alcol test è risultato positivo. Per lui è scattata la denuncia per omissione di soccorso e guida in condizioni psicofisiche alterate.

L’investitore ora rischia la modifica del capo di imputazione in omicidio stradale

Il quadro accusatorio, però adesso potrebbe modificarsi aggravando la posizione dell’indagato. La Procura di Cassino dovrà valutare se modificare il capo di imputazione in omicidio stradale

