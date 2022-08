Coppia falciata da un’auto in corsa: grave una donna, il pirata fugge via

Scauri. Una donna in compagnia di un suo amico. Entrambi stavano passeggiando, probabilmente di rientro da una serata di insieme, quando all’improvviso qualcosa ha stravolto completamente le loro vite. Al momento di attraversare la strada, infatti, un’auto è sopraggiunta e, senza fermarsi, li ha investiti in pieno. Il fatto è accaduto ieri notte, intorno alle 3 del mattino sulla Via Appia a Scauri.

Investiti di notte sulla Via Appia

Il conducente di una Fiat Panda, un uomo di 44 anni di Minturno li ha centrati durante l’attraversamento – come riportato anche da il Messaggero – ma quel che è peggio, di primo acchito non si è neppure fermato per prestare soccorso e si è rapidamente allontanato facendo perdere le proprie tracce. Tra le due vittime, ad avere la peggio è stata la donna, trasportata d’urgenza presso il Santa Maria Goretti, più lievi le ferite riportate dal 41enne.

L’intervento della Polizia Stradale

Subito dopo, sul posto, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato gli opportuni rilievi del caso, nel tentativo di ricostruire più lucidamente la dinamica dell’impatto. Infine, il colpo di scena: il conducente incriminato è stato colto dai rimorsi di coscienza che lo hanno spinto a costituirsi spontaneamente recandonsi presso la caserma dei carabinieri di Scauri.

Il pirata e i rimorsi di coscienza

Sottoposto all’alcool test, è risultato positivo, seppure di poco, ed è stato trasferito all’ospedale “Dono Svizzero” di Formia per essere sottoposto al drug test teso a stabilire l’eventuale uso di sostanze stupefacenti al momento della guida. In attesa dell’ultimo esame, al momento è stato denunciato a piede libero per fuga e omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza alcolica.