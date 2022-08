Tragedia sull’Appia, bimbo di 11 anni investito e ucciso: la folla cerca di linciare l’automobilista 18enne

Doveva essere un venerdì sera come tanti, di quelli estivi e delle passeggiate vicino al mare. Invece, tutto in pochi istanti a Terracina, sull’Appia, si è trasformato in tragedia: prima l’auto sopraggiunta molto probabilmente a folle velocità, poi l’impatto violento e quel bimbo di 11 anni, Romeo, investito e volato per diversi metri sull’asfalto. Sotto gli occhi increduli della mamma e delle due zie che erano con lui all’altezza del ristorante La Capannina, sotto il maestoso Tempio di Giove.

Incidente mortale sull’Appia a Terracina

Il piccolo Romeo, originario di Napoli ma da tempo residente a Terracina, venerdì scorso è stato investito da un’auto sull’Appia. Alla guida della vettura un ragazzo di Fondi di 18 anni appena compiuti, che ha rischiato di essere linciato dalla folla. Le urla, lo strazio, le mille domande a quell’automobilista che, a quanto pare, stava viaggiando a folle velocità. E che a bordo della sua auto ha falciato il bimbo di appena 11 anni. Le condizioni di Romeo sono apparse subito critiche: prima il trasferimento in eliambulanza al Bambino Gesù di Roma, poi la morte 12 ore dopo quel terribile investimento. Troppi gravi le ferite riportate, l’11enne non ce l’ha fatta.

Le indagini

Il ragazzo di Fondi alla guida dell’auto è stato ‘salvato’ dal linciaggio dalla Polizia, ma ora è indagato dalla Procura di Latina. E a lui viene contestato l’omicidio stradale. La posizione, tra l’altro, potrebbe aggravarsi: il 18enne è risultato negativo all’alcol test, ma sono ancora attesi gli esiti completi del test antidroga, che se dovessero essere ‘positivi’ (come inizialmente era stato detto) andrebbero a complicare la sua situazione. Ora spetterà agli agenti di Polizia Locale, quelli che hanno effettuato i primi rilievi, fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica. Di un terribile incidente in cui ha perso la vita un bimbo di appena 11 anni.