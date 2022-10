Ron Masak è morto: lo sceriffo de La signora in giallo aveva 86 anni

A pochi giorni dalla morte di Angela Lansbury, l’indimenticabile protagonista de La signora in giallo, un altro lutto tra i protagonisti della serie. Lo sceriffo, interpretato dall’attore Ron Masak, è morto. Lui che vestiva i panni di Mort Metzger, sceriffo di Cabot Cove, la cittadina del Maine che ha fatto da set a molti episodi, è deceduto: si è spento all’età di 86 anni.

Ciao Sceriffo Metzeger. Hai raggiunto la Signora Fletcher per fare tante nuove indagini insieme. 😢 #ronmasak #lasignoraingiallo pic.twitter.com/M6WigokycF — Ale Scarpetta (@AleOriggio) October 21, 2022

Chi era lo sceriffo de La signora in Giallo

Nato a Chicago nel 1936, Masak aveva studiato recitazione, poi aveva debuttato nel 1954 con la Drama Guild. E aveva preso parte a diverse serie negli anni ’60. Ma il ruolo che lo ha reso famoso, anche in Italia, è arrivato nel 1989, quando per la prima volta ha vestito i panni dello sceriffo Metzger nella serie La signora in giallo, dove ha seguito per anni le indagini di Jessica Fletcher. L’attore, infatti, è rimasto in quel ruolo fino alla fine della serie, quindi fino al 1996, prendendo parte a oltre 40 episodi. Ron Masak si è spento oggi, all’età di 86 anni, pare per cause naturali. Accanto la moglie, i figli e i nipoti, che non lo hanno mai lasciato solo.

Poche settimane fa la morte di Angela Lansbury

Pochi giorni fa la protagonista de La signora in giallo, l’attrice Angela Lansbury, che interpretava il ruolo di Jessica Fletcher, è deceduta all’età di 96 anni. A renderlo noto, l’11 ottobre scorso, direttamente la sua famiglia attraverso un comunicato stampa. «I figli di Dame Angela Lansbury sono rattristati nell’annunciare che la loro mamma è morta serenamente nel sonno nella loro abitazione di Los Angeles alle ore 1:30 a soli cinque giorni dal suo 97esimo compleanno». Un’attrice che ha fatto la storia perché il suo ruolo difficilmente si dimenticherà. E ora l’amico di sempre, lo sceriffo che la seguiva nelle indagini, è morto.