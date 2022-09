Russia, addio alla Coca Cola: in commercio solo la Dobry Cola

Addio alla Coca Cola in Russia, prende posto un’altra bevanda: si chiama Dobry Cola ed è prodotta da Coca-Cola HBC, imbottigliatore di The Coca-Cola Company. Ricetta e gusto sono simili al prodotto originale, ma non è Coca Cola.

Coca-Cola lascia la Russia

Coca-Cola è stata una delle prime grandi multinazionali a lasciare il mercato russo dopo l’invasione in Ucraina. Con il ritiro dell’azienda dal territorio russo, molti competitor hanno approfittato per introdurre nuovi prodotti sul mercato. Coca-Cola HBC si è separata di recente da The Coca-Cola Company con l’obiettivo di prendere quella parte di mercato lasciata dalla multinazionale.

L’entrata di Dobry Cola nel mercato russo

Fanno parte di Coca-Cola HBC anche altri brand locali russi. Approfittando di un nome conosciuto in Russia nelle ultime settimane sono partite la distribuzione e la vendita della Dobry Cola. Il brand è pronto a sostituire anche altri prodotti famosi nel mondo e in Russia, come la Fanta e la Schweppes, che potrebbero essere immesse nel mercato il prossimo autunno.

Dobry Cola: non è plagio

Coca-Cola HBC, inoltre, ha spiegato che la bevanda non è un plagio perché non ha nulla a che vedere con la Coca-Cola, mentre The Coca-Cola Company continua comunque a detenere una quota di partecipazione di circa il 23% in Coca-Cola HBC.