Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino di oggi venerdì 11 marzo 2022

Pubblicato il bollettino dei contagi di Coronavirus relativo a Roma e alla Regione Lazio. Continuano a restare sopra quota 6.000 i nuovi casi giornalieri – oggi sono 6.052, 84 in meno rispetto a ieri – con un rapporto tra positivi e tamponi (più di 50mila quelli effettuati) all’11,4%. Per quanto riguarda i contagi a Roma città al momento si attestano a quota 2.823.

Ricoveri e terapie intensive Lazio

La fotografia degli ospedali mostra ancora un calo nelle terapie intensive del Lazio sul fronte Coronavirus, che scendono a 73, (-6), mentre si registra un lieve incremento nei ricoveri ordinari, saliti a 1.046 (+9). Invariato il numero dei decessi nelle 24 ore rimasto stabile a quota 17. Oltre 8.000 i guariti.

Secondo l’ultimo report Agenas (l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) la percentuale dei posti letto Covid occupati in area medica a Roma e nel Lazio è al 16%, in calo rispetto a ieri. Segno meno anche per le terapie intensive ora a quota 8%, con un decremento rispetto a ieri di un punto percentuale.

Bollettino Covid Lazio 11 marzo 2022

Vediamo ora la situazione dei contagi e dei decessi nelle singole Asl di Roma e nelle altre province del Lazio quali Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo.

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 1.055 4 Asl Roma 2 1.020 3 Asl Roma 3 748 1 Asl Roma 4 380 1 Asl Roma 5 504 2 Asl Roma 6 663 1 Latina 667 0 Rieti 199 2 Viterbo 290 1 Frosinone 526 2