E’ stato pubblicato poco fa il bollettino con i nuovi contagi Covid a Roma e nel Lazio. Oggi, giovedì 10 marzo 2022, si registrano 6.136 nuovi casi positivi con un aumento di circa 500 persone contagiate in più rispetto a ieri. Il rapporto tra le persone positive al virus e i tamponi effettuati (50.444) è al 12,1%. I casi Covid a Roma città sono invece 2.693. Diciassette i morti.

Bollettino Covid Lazio oggi: calano terapie intensive e ricoveri ordinari

Dal punto di vista ospedaliero al momento si contano 1.037 ricoverati non gravi (-36) mentre sono 79 le persone in terapie intensiva, con un calo nelle ultime 24 ore (-10). Oltre 9.000 i guariti. Secondo l’ultimo report Agenas la percentuale dei posti letto occupati in area medica, ovvero i ricoveri ordinari, è al 17%, stabile rispetto a ieri. Scende al 9% invece la percentuale per ciò che riguarda le terapie intensive.

Coronavirus a Roma e nelle province del Lazio

Vediamo ora i dati provenienti dalle singole Asl e dalle province di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo.

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 920 3 Asl Roma 2 1.036 0 Asl Roma 3 737 0 Asl Roma 4 306 1 Asl Roma 5 549 2 Asl Roma 6 713 1 Latina 729 5 Rieti 185 0 Viterbo 383 2 Frosinone 578 3

Covid, in calo l’occupazione ospedaliera nel Lazio

«Oggi è stata superata la quota di 1 milione di guariti», ha dichiarato poco fa l’Assessore Regionale alla Sanità Alessio D’Amato. «Diminuisce l’incidenza su base settimanale che si attesta a 459 ogni 100 mila abitanti, dato che era 544 la scorsa settimana».

D’Amato ha quindi aggiunto che “il valore RT è stabile sotto il valore 1″ e che “è in calo l’occupazione della rete ospedaliera“. Quindi, sulla scorta di quanto affermato anche ieri, ha voluto mandare un ulteriore monito: «Il virus circola non bisogna abbassare l’attenzione e soprattutto occorre fare la dose booster anche per coloro che sono stati positivi (dopo 120 giorni)».