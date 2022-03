Meteo Roma e Lazio per il weekend, le previsioni per sabato 12 e domenica 13 marzo 2022

Roma. Il costante movimento di masse di aria fredda da oriente, registrato in questi giorni, continuerà ad attanagliare la regione e la Capitale, senza però troppi sbalzi climatici. Al contrario, il meteo per questi giorni sarà abbastanza stabile dal punto di vista atmosferico. Il flusso di aria fredda raggiungerà in parte il suo picco, raggiungendo valori termici tipici di un’ondata di gelo. Vediamo ora i dettagli.

Il meteo per il fine settimana

Su tutto il Lazio da oggi, e fino a domenica, con particolare rilievo per la giornata di domani, i cieli saranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi, soprattutto nelle regioni appenniniche. Le temperature durante il giorno aumenteranno lievemente pur rimanendo molto fredde le minime, tali per cui si prospetteranno delle gelate notturne. Il freddo alle prime luci del mattino sarà particolarmente intenso su i Castelli Romani e il Frusinate. Temperature notturne al di sotto degli 0°C.

Clima stabile per la prossima settimana

La situazione sarà simile anche nella Capitale, dove però le temperature saranno leggermente in rialzo tra sabato e domenica. I venti provenienti dal nord saranno deboli e lievi. Si concentreranno nella città soprattutto durante la giornata di domenica 13 marzo. Anche nel corso della prossima settimana, la situazione sarà pressoché stabile e simile. Su tutto il mediterraneo verrà a ricostituirsi un clima alto-pressorio che contribuirà a creare un’atmosfera stabile. Possibili peggioramenti e rovesci a partire dalle metà della settimana.