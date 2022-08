Controlli dei Carabinieri a Monterotondo: pizzicati due ubriachi al volante, denunce e segnalazioni per droga

Verifiche a Monterotondo nei luoghi della movida da parte dei Carabinieri. In particolare, nelle scorse ore, sono stati predisposti alcuni posti di controllo lungo le principali arterie di arrivo ed uscita dal centro storico. Complessivamente sono state identificate 78 persone e eseguite verifiche su 35 veicoli. Due veicoli sono stati sequestrati e due patenti di guida sono state ritirate.

Guida in stato di ebrezza a Monterotondo

Incappati nelle pattuglie dei Militari due cittadini italiani, uno di Fiano Romano e l’altro di Palombara Sabina, venuti nel centro eretino a trascorrere la serata, sono stati sorpresi alla guida delle rispettive autovetture con un tasso alcolemico superiore di oltre due volte il limite consentito dalla legge.

Auto sequestrata e patente ritirata

Inevitabilmente per loro è scattato il ritiro della patente. I Carabinieri di Monterotondo hanno inoltre sottoposto i veicoli a sequestro.

Denunciato per avere un bastone in metallo e un coltello

Denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere anche un cittadino straniero, residente a Monterotondo, trovato in possesso, nel bagagliaio della sua autovettura, di un bastone in metallo della lunghezza di 55 cm e un coltello a serramanico.

Droga a Monterotondo

Altre 2 persone infine, uno cittadino straniero ed un cittadino di Moricone, sono stati segnalati alla Prefettura di Roma perché assuntori di sostanze stupefacenti, per il successivo inserimento nei percorsi di recupero dalle dipendenze presso i SERT, perché trovati in possesso, rispettivamente, di alcuni grammi di cocaina e hashish, per uso personale.