Incendio a Monterotondo, oggi i primi rilevamenti dell’Arpa, il Sindaco: «Lavare bene frutta e verdura»

Aggiornamenti sul maxi incendio che ieri pomeriggio ha interessato la zona di Monterotondo gettando in apprensione l’intera cittadinanza. A bruciare è stata una grossa impresa edile che produce vernici situata in Via Antonio Pacinotti, all’altezza del civico n. 61, all’angolo con via Leonardo da Vinci. Si tratta di un grosso capannone industriale di circa 2.000 mq di superficie al cui interno si è propagato, all’incirca dalle 13.00, il rogo. All’indomani dunque dell’accaduto facciamo il punto della situazione.

Le novità di oggi sull’incendio a Monterotondo

Intanto partiamo dalla notizia principale, ovvero che le fiamme sono state spente del tutto e il pericolo sotto questo punto di vista è cessato. Stamattina il Sindaco Riccardo Varone ha revocato l’ordinanza emessa nel pomeriggio di ieri, 16 maggio, che prevedeva misure cautelative stringenti per scuole, attività economiche e sportivo-ricreative.

Le indicazioni alla popolazione

Ad ogni modo il Sindaco ieri sera ha fatto sapere quanto segue:

«Restano tuttavia consigliate, a scopo precauzionale e in attesa dei risultati definitivi delle analisi ambientali, misure di buonsenso facilmente adottabili, come il lavaggio accurato di frutta e verdura e limitando le attività all’aperto fino al risultato delle rilevazioni ambientali».

Quando saranno disponibili le analisi Arpa

Intanto poco fa Arpa Lazio, l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio, ha diramato il seguente aggiornamento.