Incidente mortale a Monterotondo: travolto e ucciso mentre attraversa la strada

Dramma ieri a Monterotondo dove un uomo è deceduto dopo essere stato investito in strada. La vittima, secondo le prime informazioni disponibili, stava attraversando in Via di San Martino quando una macchina, in una dinamica tuttora in fase di accertamento, lo ha centrato in pieno uccidendolo.

Nonostante i soccorsi infatti per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 – arrivate due ambulanze – unitamente ai caschi bianchi della Polizia Locale. Sull’accaduto vige il massimo riserbo da parte delle forze dell’ordine considerando che le indagini sono tuttora in corso. Le generalità della vittima non sono al momento note.

Incidente mortale a Monterotondo domenica 13 agosto 2023

Il dramma è avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 13 agosto 2023. Sulla dinamica dell’investimento sono al lavoro gli agenti della Polizia Locale che stanno cercando di ricostruire l’accaduto, anche attraverso le testimonianze raccolte sul luogo dell’incidente. Da capire soprattutto perché l’automobilista non si sia accorto del pedone che stava attraversando la strada non riuscendo a frenare per tempo (o ad evitarlo).

La rabbia dei cittadini

Sull’accaduto intanto è esplosa la rabbia dei cittadini. Sì perché, stando alle segnalazioni raccolte, la strada non sarebbe nuova ad episodi del genere. “Oggi è purtroppo venuto a mancare un ragazzo che attraversava la strada in via San martino, dopo decine di incidenti già segnalati! Penso che sia arrivato proprio il momento di prendere dei seri provvedimenti per salvaguardare tutti coloro che giornalmente subiscono i modi scellerati e incontrollati di chi percorre questa maledetta strada”, scrive ad esempio Alessandro in uno dei gruppi social più attivi della zona.

Del resto la notizia, comprensibilmente, ha fatto rapidamente il giro della città: in tanti però puntano il dito anche contro i comportamenti “scellerati” degli automobilisti alla guida. “Sui rettilinei di Monterotondo le macchine vanno veloci e se vai a 30 all’ora si infastidiscono pure; a cominciare da via Matteotti e via XX Settembre pieno centro abitato“, commenta un utente. “Ogni volta che ‘vivo’ Monterotondo da pedone sarebbe da strappare la metà delle patenti dei vari automobilisti! Santa Maria presa come Vallelunga, sulle strisce accelerano e ti evitano…e si arrabbiano pure se glielo fai notare! Leggere ste robe è veramente assurdo! Non si può morire così!”.

(foto: Gruppo Facebook Monterotondo disservizi e anomalie funzionali, segnalazioni ed interventi)

