Liti con coltelli e a colpi di sedia nel bar ritrovo di pregiudicati: chiuso

Sedie che volavano, liti con persone rimaste accoltellate, aggressioni finite al pronto soccorso: di certo non ci si annoiava, nel bar di Riano che il Questore di Roma ha deciso di chiudere per 7 giorni.

Sospensione della licenza

I Carabinieri della Stazione di Riano hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza per 7 giorni, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S, al titolare della società che gestisce un bar nei pressi di via Rianese.

I militari, chiamati per ben 7 volte negli ultimi tempi a causa delle liti avvenute all’interno o all’esterno del bar, hanno relazionato l’accaduto al Questore, che ha emesso il provvedimento. E sempre i carabinieri, anche grazie a mirati servizi di osservazione e altre attività dedicate, hanno appurato che il locale era abituale ritrovo di persone pregiudicate, pericolose per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.