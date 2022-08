Adriano Panzironi, l’ultima trovata del ‘guru’ dell’alimentazione: “Scendo in politica”

“Cari amici, ho deciso di scendere in Politica!!! Prima che diate il vostro giudizio su questa mia importante scelta, vorrei fare una riflessione con voi. Sono quasi 10 anni che combatto contro la Medicina dogmatica, e nonostante sia riuscito a far diventare centinaia di migliaia di persone consapevoli della loro salute, mi rendo conto che nulla è cambiato nella gestione sanitaria. La mia illusione di riuscire a cambiare la Medicina partendo dal basso, ovvero dai pazienti-cittadini, si è infranta contro il muro di gomma dell’industria del malato che evidentemente non ha nessun interesse al cambiamento. Purtroppo per quanto potremo protestare, le leve del comando rimarranno sempre a disposizione delle autorità sanitarie che sono nominate dalla politica. Allora dopo 10 anni, sono giunto all’amara consapevolezza che se vogliamo cambiare la Medicina e salvare milioni di persone dalla morte per malattie degenerative, dobbiamo aver il coraggio di presentarci al Paese e chiedere quel sostegno che ci permetterà di entrare al Parlamento e cambiare il sistema dall’interno. E non abbiate paura che la politica possa cambiarci! La scelta di chiamare il partito “Rivoluzione Sanitaria” il cui simbolo è una ghigliottina francese, non lascia dubbi d’interpretazione. Vogliamo andare in Parlamento per decapitare l’attuale direzione sanitaria e non ci faremo ammorbidire dalle sirene della politica. Quindi, ho il piacere di comunicarvi che oggi abbiamo costituito il partito Rivoluzione Sanitaria e ci presenteremo alle prossime elezioni politiche. Per far questo siamo obbligati a raccogliere decine di migliaia di firme certificate in tutta Italia entro il termine massimo del 20 agosto. Chiedo il vostro aiuto, perché senza l’aiuto di ognuno di voi sarà impossibile realizzare questo miracolo”.