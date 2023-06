Monterotondo in lutto, morta la Vicepresidente del Consiglio Simona Amorello

Un grave e imprevedibile lutto scuote il Comune di Monterotondo e la politica locale, con l’improvvisa dipartita di Simona Amorello. La ragazza, di 29 anni, attualmente rivestiva la carica di consigliera comunale con il Partito Democratico e il ruolo di Vicepresidente del Consiglio Comunale. La donna è stata colpita da un aneurisma, che non gli ha lasciato scampo.

Monterotondo si stringe al dolore per la morte di Simona Amorello

Un aneurisma fulminante ha portato via la giovanissima consigliera comunale Simona Amorello. La ragazza era stata eletta alle ultime amministrative locali con il Partito Democratico, arrivando a rivestire importanti incarichi all’interno del Consiglio Comunale. Fuori dalla vita politica, aveva deciso di dedicare la vita all’assistenza delle persone malata: era infatti una brillante infermiera.

Chi era la consigliera?

Siciliana di nascita, era nata nel Comune di Partinico nella provincia di Palermo. Si era trasferita a Roma diversi anni fa, per poter seguire presso l’Università di Tor Vergata il corso di laurea di “Scienze infermieristiche”. Dopo aver conseguito la discussione di laurea con un brillante risultato, aveva trovato lavoro presso l’ospedale San Giovanni Battista. Di pari passo, portava avanti il proprio impegno politico presso il Comune di Monterotondo, dove tra le file del Partito Democratico veniva eletta consigliera comunale.

Il ricordo del Sindaco di Monterotondo

Tra le persone che hanno espresso omaggio alla consigliera scomparsa, il sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone: “Sconvolto e profondamente addolorato, fatico a trovare le parole per esprimere la mia vicinanza a Salvatore, a Margherita, a Paolo per la scomparsa di Simona Amorello, amica, consigliera comunale e VicePresidente del Consiglio Comunale. È un giorno tristissimo per la comunità democratica, per quella cittadina, per le Istituzioni di Monterotondo. Dire che Simona mancherà a tutte e a tutti noi è banale e non rende minimamente l’idea di quanto sia sconvolgente l’addio che sono, che siamo costretti a darle… Un abbraccio commosso ai suoi cari e un bacio al cielo”.

Le parole del vicesindaco Pierluigi Sanna

Il ricordo arriva anche dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, il vicesindaco Pierluigi Sanna: “Questo da parte di Città Metropolitana: Siamo affranti dalla prematura scomparsa di Simona Amorello, vice presidente de consiglio comunale di Monterotondo. Un dolore immenso per la famiglia alla quale rivolgiamo il nostro più sentito cordoglio, alla sua comunità che ha apprezzato in questi anni il suo impegno e la sua dedizione. A tutta la città di Monterotondo al Sindaco Riccardo Varone, all’amministrazione e alla collettività politica, la nostra vicinanza in questo momento di sconforto”.