Incidente mortale a Ostia: la vittima è Wagner Carcione, travolto da un’auto mentre andava al lavoro

Stava andando al lavoro con il suo scooter, quando un’auto, un’Audi, l’ha preso in pieno, travolgendolo e scaraventandolo a terra. Lui, Wagner Carcione, 37enne di Ostia, si era alzato all’alba per andare a lavorare e garantire un futuro al bimbo che era in arrivo. La sua compagna, infatti, è incinta da tre mesi e per loro la felicità era al massimo. Fino a questa mattina alle 4:00, quando il giovane è uscito da casa e ha preso il motociclo, diretto a Fiumicino.

Era felice di aver trovato quel posto all’aeroporto, dove lavorava da un mese. Ma tutti i sogni e i progetti si sono spezzati poco prima dell’alba, con lo schianto tra l’auto e il suo scooter.

L’incidente a Ostia Nuova

Lo scontro è avvenuto nella notte tra sabato 3 e domenica 4 giugno, intorno 4:00 del mattino. Wagner era da poco uscito dal garage della sua abitazione quando si è scontrato con l’Audi. L’impatto è avvenuto in via Guido Vincon, all’altezza di via Umberto Cagni, a poca distanza da piazza Gasparri. Sulla dinamica dell’incidente dovranno essere gli agenti della polizia locale di Roma Capitale Gruppo VIII Tintoretto a fare chiarezza, ricostruendo l’accaduto attraverso i rilievi. Gli accertamenti sono proseguiti fino alla tarda mattinata di oggi, con la strada chiusa per poter capire esattamente cosa fosse successo.

Il fragore dell’incidente è stato sentito chiaramente, tanto che al 112 sono arrivate da parte dei residenti diverse chiamate per allertare i soccorsi. Ma, quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, alle 4:30, per il 37enne non c’era più niente da fare. Le ferite riportate erano state troppo gravi. A bordo dell’Audi, dalle ricostruzioni fatte dai testimoni, 4 ragazzi molto giovani, che si sarebbero fermati fino all’arrivo dell’ambulanza. Poi sarebbero andati via a bordo di un’altra auto. Non si sa se fossero diretti verso un posto di polizia per fornire i loro dati o se in ospedale.

La disperazione di familiari e amici

“Ho visto il ragazzo che era alla guida dell’auto, piangeva”, racconta una donna. “Si è seduto su una sedia, era sconvolto, così come gli altri che erano in macchina con lui. Quando è arrivata l’ambulanza gli hanno chiesto se voleva andare in ospedale, ma ha risposto che sarebbe andato con i suoi amici. Poi non li ho più visti”. La strada è piena di gente, oltre i nastri della polizia locale ci sono i residenti e alcuni curiosi. Ma la storia di Wagner commuove tutti.

Adesso resta il dolore e lo sconforto dei familiari e degli amici. “Fino a ieri faceva progetti, felice di questo nuovo lavoro a Fiumicino come guardia giurata e, soprattutto, del figlio in arrivo”, racconta un parente. “La mia paura adesso è per la compagna e per il bambino: spero regga a un dolore così atroce, si amavano tantissimo”. Arriva anche una collega, con le lacrime agli occhi. “Non ci posso credere, era un ragazzo così allegro e pieno di vita”.