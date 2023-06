Ristorante asiatico da incubo: lavoratori in nero e cibo non tracciato, 30mila euro di multa

I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Monterotondo e Fonte Nuova dove, con l’impiego dei Reparti Specializzati dell’Arma, hanno verificato anche il rispetto della normativa sicurezza sui luoghi di lavoro, il lavoro nero e la sicurezza alimentare presso i locali della zona. Ora, dopo le irregolarità riscontrate in un sushi bar a Fonte Nuova, ecco che a finire nel mirino dei controlli dei militari un’altra attività. Si tratta di un ristorante asiatico di Monterotondo, all’interno del quale è stato trovato del cibo non tracciato ma anche carenze strutturali, sanitarie e – come se ciò non fosse sufficiente – anche la presenza di dipendenti non in regola.

Lavoratori in nero, condizioni igieniche precarie e cibo non tracciato: chiuso sushi bar

Le irregolarità trovate nel ristorante asiatico

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Monterotondo hanno ispezionato un ristorante asiatico del posto. Anche in questo caso i carabinieri del NAS hanno riscontrato numerose violazioni alla normativa di settore: oltre alle violazioni per la certificazione HCCP, riscontrate carenze igienico sanitarie, organizzative e strutturali, queste ultime segnalate anche alla Polizia Locale di Monterotondo intervenuta sul posto. Ma non finisce qui. Si segnala anche la mancata tracciabilità e conseguente sequestro per distruzione di 200 kg di pesce ed altri prodotti alimentari.

I lavoratori in nero e le sanzioni

I Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Roma hanno invece accertato la mancata formazione del personale, per la quale hanno elevato alla giovane titolare una sanzione di 19mila euro, oltre all’impiego di 4 dipendenti in nero con conseguente sospensione dell’attività in caso di mancata regolarizzazione, compresi i periodi di impiego irregolare pregressi. In totale il ristorante della cittadina eretina è stato sanzionato per circa 30mila euro.

Ristorante da incubo a Roma. Lavoratori in nero, sporcizia e cibo non tracciato: 25mila euro di multa

Giovane arrestato per spaccio

Inoltre, ad esito dei controlli effettuati dalle numerose pattuglie dislocate su altrettanti Posti di Controllo, con perquisizioni personali nei casi di atteggiamento sospetto delle persone fermate, è stato arrestato un minorenne di Fonte Nuova . Il ragazzo aveva con sé 40 g di cocaina suddivisa in 50 dosi pronte per la cessione, nonché 5 assuntori di stupefacenti provenienti anche dai comuni limitrofi, i quali, con alcune dosi di hashish, saranno segnalati alla Prefettura di Roma.

Le altre operazioni

Infine, un anziano cittadino di Monterotondo è stato denunciato per la ricettazione di una bicicletta elettrica della quale era stato denunciato il furto pochi giorni addietro. Nel complesso, invece, sono stati controllati 83 veicoli e identificate 138 persone. Elevate numerose contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, compreso il sequestro di una autovettura ed il ritiro di una patente per guida in stato di ebbrezza.