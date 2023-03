Bonus psicologo fino a 1.500 euro: a chi spetta, requisiti e come richiederlo

Il bonus psicologo sarà, dunque, disponibile anche per l’anno 2023, dopo essere stato comunque fruibile ed operativo per tutta la durata dell’anno passato. Ora, però, arrivano anche delle interessanti novità su questo fronte. E di fatto, dato il grande riscontro avuto, ecco che la misura si appresta a diventare ”strutturale”, con un contributo massimo che incrementa da 600 euro a 1.500 euro totali. Ecco i dettagli che si hanno al momento.

Bonus psicologo da 1.500 euro nel 2023: a chi spetta e come funziona

Bonus psicologo 2023: la misura diventa strutturale

Dunque, come anticipato, il bonus psicologo ha avuto un discreto successo durante lo scorso anno, con tante richieste che sono indice di una necessità strutturale nel Paese, e non solamente all’indomani della pandemia – uno dei tanti motivi per cui si era deciso di promuoverlo. L’aspetto psicologico della vita, finalmente, comincia ad essere preso seriamente in considerazione, con incentivi promossi anche dallo Stato per potersi prendere cura della propria condizione di salute mentale. Insomma, con la psicologia non si scherza, anche perché i dati degli ultimi anni dimostrano come ci sia un progressivo aumento, soprattutto tra i giovani, di alcune psicosi che sarebbe bene non sottovalutare.

Come funziona e quali novità?

Su questo fronte, allora, vengono introdotte, anche alla luce di ciò, alcune novità interessanti sul bonus psicologo con la nuova Legge di Bilancio 2023 che, però, a quanto pare riduce i fondi a disposizione rispetto all’anno scorso, con uno stanziamento di soli 5 milioni di euro per il 2023, rispetto ai 25 milioni dell’anno scorso. La somma, a quanto pare, salirà a 8 milioni di euro a partire dal 2024. Scendendo nel dettaglio, la manovra del Governo prevede un rifinanziamento della misura che diventa strutturale e che dal prossimo anno disporrà di una dotazione di 8 milioni di euro, come anticipato. Ma per ora, sul piatto, ci sono circa l’un quinto dell’anno scorso. Per le spese psicologiche, allora, ogni singolo contribuente potrà ottenere fino a 1.500 euro. Ma quando si potrà fare domanda per ottenerlo? Il Ministro Orazio Schillaci, in una recente intervista al Sole 24Ore ha dichiarato che l’obiettivo del governo è di far partire le richieste dal prossimo mese di giugno.