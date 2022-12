Bonus psicologo da 1.500 euro nel 2023: a chi spetta e come funziona

Confermato il bonus psicologo sia per il 2023 che per il 2024. La legge di Bilancio ha infatti rifinanziato l’agevolazione e stanziato altri 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro per il 2024. Sono, inoltre, previste novità anche sugli importi che passano da 600 a 1200 euro. Restano invece invariati i requisiti e le modalità di presentazione della domanda. Ma come funziona l’agevolazione e a chi spetta?

Bonus psicologo, domande scadute: quando esce la graduatoria e dove

Come funziona e chi può beneficiare del bonus psicologo

L’agevolazione è stata introdotta dal decreto Sostegni Bis e può essere richiesta da cittadini italiani senza nessun requisito anagrafico oppure presentando la prescrizione del medico con la relativa diagnosi del disagio. L’agevolazione viene riconosciuta in base all’Isee, così da tutelare le persone in situazione economica di svantaggio, con un tetto massimo fissato a 50mila euro. Concretamente, la misura consiste in un contributo che arriva fino ad un massimo di 600 euro a sostegno delle spese di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti all’albo degli psicoterapeuti per il 2022. La buona notizia è che per il 2023 l’importo del bonus passa da 600 a 1.500 euro.

Gli importi

Per quel che riguarda propriamente gli importi, ecco come variano in relazione alla fascia Isee di appartenenza:

600 euro con Isee fino a 15mila euro;

400 euro con Isee tra 15mila e 30mila euro;

200 euro con Isee tra 30 e 50mila euro.

Va precisato che i beneficiari del bonus potranno godere di uno sconto in fattura fino ad un massimo di 50 euro a seduta. Sarà poi l’Inps che rimborserà i professionisti che hanno aderito all’iniziativa entro il mese successivo a quello di emissione della fattura, con accredito direttamente sull’Iban fornito in fase di registrazione.

La domanda

La domanda per il bonus psicologo deve essere inoltrata tramite il sito dell’Inps alla pagina “Contributo sessioni di psicoterapia” tramite due modalità: online con Spid, carta d’identità elettronica o Cns; oppure facendo riferimento al Contact center al numero 803. 164 — gratis da rete fissa — o allo 06 164.164, a pagamento da mobile.