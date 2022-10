Bonus psicologo, domande scadute: quando esce la graduatoria e dove

Bonus psicologo, sono scaduti i termini per presentare le domande, ma si resta in attesa delle graduatorie che verranno realizzate in base all’Isee di quanti hanno fatto richiesta nei tempi stabiliti, Eventualmente ci fossero Isee uguali allora verrà preferito chi per primo a presentato la domanda. L’Inps è in procinto di stilare le graduatorie che saranno differenti da Regione e Regione e, una volta realizzate le graduatorie, verrà data notizia all’utenza mediante pubblicazione sul sito istituzionale. Solo dopo sarà possibile rivolgersi al proprio psicologo di fiducia per iniziare il percorso terapeutico.

Quando esce la graduatoria

Oggi, 24 ottobre 2022, è scaduto il termine per presentare le domande per il bonus psicologico. Chiusa la proceduta ora si deve aspettare entro il prossimo 7 dicembre perché vengano pubblicate le graduatorie. Fondamentale sarà seguire attentamente le regole per utilizzare il bonus, una volta che il beneficio viene riconosciuto. Le conseguenze, soprattutto per quanti non rispettano i tempi stabiliti per l’utilizzo del beneficio, saranno pesanti.

Chi viene ammesso al bonus psicologo dovrà utilizzarlo entro 180 giorni. Il beneficiario sarà dotato di un codice univoco da presentare al medico specialista al quale intende rivolgersi che lo indicherà in apposita sezione del portale Inps al momento della prenotazione o della conferma della seduta, insieme al codice fiscale del paziente. Il pagamento delle sedute avverrà direttamente al professionista.