Coronavirus nel Lazio, continua la discesa: calano i contagi, i decessi e i ricoveri

Coronavirus nel Lazio, buone notizie dal fronte dei numeri: i contagi continuano a diminuire, mentre aumentano i guariti. Sono in calo anche i decessi e il numero dei ricoverati. Le cifre esatte le fornisce l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. “Oggi nel Lazio – dichiara l’Assessore – su un totale di 39.962 tamponi, si registrano 3.900 nuovi casi positivi (-582 rispetto al giorno precedente). Le persone decedute sono 6, quindi 17 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati sono 1.390 i ricoverati, 57 in meno rispetto al giorno prima. Calano anche le terapie intensive, che sono 126 le terapie intensive, 5 in meno rispetto al giorno precedente, mentre i guariti sono arrivati a 9.482″.

“Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,7% – prosegue D’Amato – I casi a Roma città sono a quota 1.838. Il numero dei guariti è il triplo dei nuovi casi giornalieri. A Rieti una paziente positiva ha partorito una splendida bambina in piena sicurezza, un grazie agli operatori: auguri alla neomamma”.

La situazione nelle Asl di Roma e provincia

Asl Roma 1: sono 749 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 513 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 576 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 208 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 358 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 426 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

La situazione nelle Province del Lazio

Asl di Frosinone: sono 383 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 378 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 138 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

I vaccini: le prenotazioni

Al momento sono attive le prenotazioni sul portale regionale per la somministrazione del vaccino Novavax. E’ stata superata quota 13 milioni e 200 mila vaccini complessivi, il Lazio è la prima Regione italiana per popolazione che ha ricevuto la terza dose. Superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, il 79% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%.

ACCESSO LIBERO IN HUB VACCINALI

Si ricorda che gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione.