Covid, allarme per la variante Centaurus: ‘Bastano pochi minuti per contagiarsi’. Quali sono i sintomi

La variante Centaurus è arrivata in Italia, ma per ora l’Istituto Superiore di Sanità ha rilevato un solo caso, durante il campionamento di luglio. Nel resto del mondo, invece, i contagi con Centaurus hanno già toccato quindici paesi e sono in aumento in Giappone e India.

Per fortuna in Italia il tasso di positività al Covid è in discesa, anche se preoccupa l’arrivo di Omicron BA.2.75 (il nome scientifico di Centaurus). Sono ancora pochi i dati sulla contagiosità della nuova variante ma i sintomi sarebbero molto simili a Omicron.

Il parere degli esperti su Centaurus

“Bastano pochissimi minuti a contatto con una persona infetta per contagiarsi con Centaurus, mentre per essere contagiato da BA.2 i tempi erano molto più lunghi, anche un’ora”, ha detto all’agenzia Dire il professore Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana malattie infettive (Simit) e professore ordinario di Malattie infettive della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma Tor Vergata.

Secondo l’infettivologo Matteo Bassetti esiste la possibilità concreta che la variante Centaurus possa esplodere a ottobre. “Bisogna pensare alla campagna vaccinale di richiamo di settembre/ottobre”, ha scritto sulle sue pagine social in riferimento alla possibile nuova ondata. Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi, sottolinea invece che ha Centaurus una maggiore capacità infettiva rispetto a Omicron 5.

I sintomi

I sintomi della nuova variante sono simili a quelli di Omicron. Secondo gli scienziati dello studio inglese “Zoe Covid”, Centaurus si riconosce in particolare per il mal di gola, naso chiuso, tosse secca e una forte stanchezza durante il giorno.

Tra i vari sintomi sarebbero presenti anche un’eccessiva sudorazione durante la notte e il mal di testa. Ritornano a volte anche sintomi riscontrabili nelle versioni precedenti di Omicron come febbre e dolori muscolari.