Covid, lieve diminuzione dei casi: oggi nel Lazio 3.327 positivi e 5 morti

Covid Lazio. Puntuale anche oggi il monitoraggio giornaliero dei casi registrati in regione. Ecco le parole dell’Assessore D’Amato sull’andamento della situazione epidemiologica: ‘Oggi nel Lazio su un totale di tamponi, si registrano 3.327 nuovi casi positivi, sono 5 i decessi, sono 764 i ricoverati, 28 le terapie intensive e + i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18,8%. i casi a Roma città sono a quota 1.766. Si registra una lieve diminuzione del numero complessivo dei casi su base settimanale -4%, con incidenza in lieve calo a 353 ogni 100 mila abitanti. il valore rt in lieve diminuzione a 0.96’.

Covid Lazio: la quinta dose e il vaccino antinfluenzale

Attive le prenotazioni per la quinta dose di vaccino contro il Covid, tutte le info sono consultabili cliccando QUI. Per le prenotazione invece, occorre consultare il portale della regione Lazio.

VACCINO ANTINFLUENZALE: ad oggi sono state distribuite oltre 1 milione 190 mila di dosi di vaccino ai medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS). Sono state registrate oltre 1 milione di somministrazioni da farmacie, servizi vaccinali delle Asl e 3.849 MMG e 420 PLS attivi nella campagna vaccinale.

I dati dalle Asl

Ecco nel dettaglio i dati dalle Asl presenti sul territorio: