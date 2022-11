Covid, oggi nel Lazio 3.436 positivi e 8 morti: i dati dalle Asl

Covid Lazio. Nelle ultime 24 ore sono 3.436 i nuovi casi positivi e 8 i decessi. Il numero dei contagi a Roma città è a quota 1.853, invece, il rapporto tra positivi e tamponi è al 17.8%. Questi i dati del monitoraggio giornaliero rispetto all’andamento della curva epidemiologica.

GF VIP, anche Giaele è positiva al Covid? Chi sono i concorrenti in isolamento

VACCINO – QUINTA DOSE: Il Ministero della Salute ha emanato una Circolare che autorizza e raccomanda un’ulteriore dose di richiamo (quinta dose) con vaccino a mRNA bivalente per: persone over 80 anni, ospiti delle strutture residenziali per anziani RSA, Over 60 con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti (allegato 1 della circolare), Over 60 che ne facciano richiesta. Questi soggetti devono aver già ricevuto una seconda dose booster con vaccino a mRNA monovalente. Per la somministrazione ulteriore devono essere trascorsi almeno 120 giorni dall’ultima somministrazione o dall’ultima infezione da Covid19 (data del test diagnostico positivo).