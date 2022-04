Epidemia di Epatite Acuta, colpisce i bambini: primi casi anche in Italia

Epatite acuta nei bambini, l’allarme è arrivato purtroppo anche in Italia. I casi segnalati in questo momento sono 4 ma il numero potrebbe aumentare nel corso dei prossimi giorni. I bambini, tutti sotto i 10 anni, rischiano conseguenze gravi e i casi sarebbero riconducibili a un’origine virale.

Le caratteristiche di questa forma di epatite acuta sembrano coincidere con i casi scoperti in Gran Bretagna, dove il numero dei bambini in cui è stata riscontrata la patologia è salito a 74.

Epidemia di Epatite acuta: cosa sappiamo

Come dicevamo, sono almeno 4 i bambini colpiti da questa patologia. L’allarme è scattato anche a livello internazionale e questo ha permesso di agire per tempo con le cure. Infatti, dei 4 casi menzionati due sono piuttosto seri e infatti necessitano di un trapianto.

74 i casi scoperti nel Regno Unito

La forma di epatite acuta riscontrata nel Regno Unito è piuttosto aggressiva e dai primi accertamenti sembrerebbe che la sua natura sia di origine virale. I primi casi sono stati registrati a partire da gennaio e l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ha poi parlato di un vero e proprio cluster; infatti, ad oggi il numero dei bambini colpiti da questa patologia è purtroppo salito a 74.

Le possibile cause dell’Epatite acuta che colpisce anche i bambini

Questa forma di epatite possiede delle particolari caratteristiche. In primo luogo la sua iscrizione nel gruppo “non A-non E” il che vuol dire che non è compresa nelle forme più note e diffuse quali: A, B, C, D, e E. Il problema adesso sta nel determinare quali sono le cause della sua diffusione. Tra di esse è escluso il covid-19; tuttavia, le infezioni potrebbero essere legate anche agli adenovirus e comunque le ipotesi aperte sul tavolo sono molteplici.