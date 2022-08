Pacemaker difettosi, l’azienda richiama 128 pazienti: ‘Forse vanno cambiati’

Pacemaker difettosi. A darne notizia è la ditta produttrice, la Abbot, che ha informato anche il ministero della Salute.

A cosa serve il pacemaker

Una partita di pacemaker potrebbe essere difettosa e, non si esclude, che in alcuni casi sarà necessario sostituirlo. Si tratta di macchinari “salva vita” che subentrano in aiuto del cuore. Servono, infatti, a stimolare elettricamente la contrazione del cuore nei casi di pazienti con insufficienza cardiaca.

Quanti sono i dispositivi difettosi

L’azienda produttrice ha specificato che sono circa 83mila i dispositivi che potrebbero avere problemi di funzionamento.

Dove si trovano i pazienti con pacemaker da monitorare

Da questa situazione non è stata esclusa l’Italia dove i casi accertati risultano essere 128. A Conegliano, nel Trevigiano, 14 su 15 pacemaker impiantati vanno monitorati. A Bassano del Grappa con 12 su 12 pazienti da richiamare, a Mestre di 23 dispositivi 18 sono di Assurity e Endurity, a Mirano 4 su 4 da monitorare, a Venezia 5 su 7. A Vicenza di 37 ce ne sono 31, a Legnago nel Veronese 8 su 9, a Villafranca uno solo, mentre a Verona ce ne sono 7 su 31 e a Peschiera del Garda 3 di 57.