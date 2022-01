Pillola anti-Covid Paxlovid, quando arriva in Italia, dove si compra e chi deve utilizzarla

Pillola anti-Covid Paxlovid, quando arriva in Italia? Su questo farmaco, che si sta rivelando molto efficace nel contrastare il Coronavirus, sono in molti a sperare. E il medicinale prodotto dalla Pfizer è pronto per arrivare anche da noi nei prossimi giorni: a febbraio la pillole Paxlovid saranno disponibili grazie all’accordo contrattuale sottoscritto con l’azienda farmaceutica che produce anche il vaccino anti-Covid.

In Italia arriveranno inizialmente 600 mila trattamenti completi: questo è l’ammontare del primo ordine effettuato. Ad annunciarlo il generale Francesco Paolo Figliuolo, che ha spiegato che l’Italia stava aspettando il benestare delle agenzie del farmaco. La consegna dei medicinali ordinati avverrà in maniera frazionata nel corso di tutto il 2022, ma la prima tranche sarà consegnata già a febbraio e verrà distribuita agli ospedali Covid.

Pillola anti-Covid Paxlovid: in Italia a febbraio

Non appena l’Agenzia europea del Farmaco ha suo dato il benestare, è stata posta la firma del contratto tra la Struttura Commissariale e la la casa farmaceutica Pfizer, d’intesa con il Ministero della Salute. La Pfizer dovrà consegnare il primo lotto di pillole anti Covid, composto da 11.200 trattamenti, nel corso della prima settimana di febbraio. Il Paxlovid, fa sapere Pfizer, “Sarà distribuito alle Regioni secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dell’Aifa. Gli ulteriori trattamenti previsti dal contratto affluiranno successivamente”.

Pillola anti-Covid Paxlovid: unico trattamento orale approvato

Paxlovid è l’unico trattamento orale anti-Covid approvato dall’Agenzia europea del Farmaco. Potrà essere utilizzato nei casi di COVID-19 in adulti che si trovino in gravi condizioni, che presentino rischio di peggioramento, ovvero alle persone che non hanno bisogno di ossigeno, ma che sono ad alto rischio che la malattia diventi grave.

Gli studi hanno dimostrato che il trattamento con le pillole di Paxlovid si ha una notevole riduzione dei sintomi con conseguente riduzione di ricoveri e decessi nei pazienti che avevano almeno una condizione preesistente che li metteva a rischio di COVID-19 grave. Questo ha portato alla decisione da parte del Comitato, che ha valutato i risultati dello studio e deciso per l’approvazione.