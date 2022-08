West Nile, il virus Usutu arriva nel Lazio: come riconoscere i sintomi

Come se non bastasse il Covid ecco che un’altra infezione fa capolino nella penisola. Si tratta del virus Usutu che è molto simile a quello più comune della Febbre del Nilo. Il primo focolaio dell’infezione è stato rinvenuto ad Anagni. A trasmetterla uno sciame di zanzare che ha infettato due famiglie, per un totale di circa 10 persone, che si trovavano nella zona di Villa Magna, nelle campagna tra Anagni e Sgurgola.

Virus Usutu: la conferma dall’Istituto Zooprofilattico

A confermare la presenza dell’infezione, l’Istituto Zooprofilattico del Lazio: ‘in un pool di carcasse di zanzare, specie Culex Pipiens, nel territorio di Anagni’, queste le parole del Dottor Giuseppe di Luzio che in una nota ha informato il primo cittadino di Anagni.

Disinfestazione

Nel frattempo l’amministrazione comunale ha già provveduto ad eseguire la disinfestazione, in ottemperanza alle disposizioni sanitarie. Ciò ho permesso di circoscrivere la zona che comunque continuerà ad essere monitorata ed oggetto di tutte le misure preventive necessarie.

Virus Usutu: i sintomi

Per quel che invece riguarda le persone contagiate, fortunatamente nessuna di loro si trova in gravi condizioni. Tuttavia i casi sono costantemente monitorati in quanto nelle zona potrebbero esserci altre zanzare infette e dunque veicolo della malattia. Ma quali sono i sintomi dell’infezione? I malesseri più comuni sono: mal di testa, febbre, nausea, sfoghi cutanei e vomito.