Arriva in ospedale e lo mandano a casa. I medici: ‘È una congestione’ ma muore poco dopo a 31 anni

È morto a soli 31 anni Gaddo Giusti, impiegato in una ditta termoidraulica di Prato. L’uomo la notte dello scorso 4 agosto intorno all’una si era sentito male ed era andato al pronto soccorso Santo Stefano di Prato. Dopo una serie di accertamenti, la mattina successiva, l’uomo era stato dimesso ma pochi giorni dopo la situazione è letteralmente precipitata.

31enne va al pronto soccorso e muore poco dopo: lo sfogo della madre

A seguito dell’accaduto, la madre della vittima ha postato un esplicativo, eloquente messaggio di accuse su Facebook: ‘Dopo aver visto morire mio padre 87enne, soffrire le pene dell’inferno al pronto soccorso dell’ospedale di Pistoia, hanno lasciato morire mio figlio 31enne, per infarto, da solo, a casa, dopo una diagnosi di congestione. E sono a lottare per non farlo portare via prima di aver fatto la denuncia alla Procura’, queste le parole della donna.

Accertamenti interni dalla Asl

Secondo la famiglia esiste una connessione tra la richiesta di aiuto del 31enne lo scorso 4 agosto e il decesso avvenuto due giorni dopo. Intanto l’Asl ha ordinato accertamenti. E sarà forse l’autopsia, qualora il magistrato la ordini, a fare chiarezza sulle cause del decesso.

Interrogazione regionale e parlamentare

Ma sulla vicenda è già stata presentata un’interrogazione in Regione e presto ne sarà presentata una anche in Parlamento. L’interrogazione regionale è stata presentata dai consiglieri di Fratelli d’Italia Diego Petrucci che fa parte della componente commissione Sanità e Alessandro Capena. L’obiettivo è quello di far luce sull’accaduto: ‘Vogliamo sapere perché un ragazzo di 31 anni dimesso dal pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano di Prato è poi morto a casa’, questo quanto si legge nell’interrogazione presentata in regione. Interrogazione, come anticipato, verrà presentata anche in Parlamento dal deputato e coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.