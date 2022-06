Assegno Unico 2022: la data ufficiale dei pagamenti INPS nel mese di giugno

Assegno Unico 2022. È finalmente stata resa nota la data ufficiale nella quale l’Inps provvederà al pagamento dell’assegno unico per il mese di giugno. A riguardo è bene precisare che il saldo non riguarderà l’intera platea di coloro che beneficiano dell’Assegno ma spetterà solo a quei nuclei familiari che hanno presentato la domanda.

Assegno Unico 2022: quando arriva l’accredito

L’Inps provvederà al pagamento dell’Assegno Unico martedì 14 giugno. Come detto, l’accredito arriverà a tutte le famiglie che hanno presentato l’apposita domanda. Da notare la puntualità del pagamento da parte dell’Ente, soprattutto se si considera ch’esso è relativo al mese tutt’ora in corso.

Tuttavia, come accennato, è bene precisare che l’appuntamento con l’Inps non è fissato per tutte le famiglie nella medesima giornata. Infatti, le ulteriori date usciranno nel corso delle prossime ore; pertanto, è bene tenere sotto controllo il proprio Fascicolo Previdenziale del Cittadino.

Gli altri casi

Le cose stanno invece diversamente per coloro che hanno da poco compilato o devono ancora procedere alla compilazione del Modulo Rdc-Com/Au. Per questa tipologia di utenti, così come per i percettori del Reddito di Cittadinanza che hanno presentato domanda di assegno Unico per il mese di sospensione del sussidio, o per coloro che sono in attesa del rinnovo dopo le prime 18 o 36 mensilità, le tempistiche per la ricezione dell’assegno potrebbero essere più lunghe.