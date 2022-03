Bonus famiglie 2022, online la nuova piattaforma Inps: come funziona, importo e a chi spetta

Bonus famiglie 2022, è finalmente arrivata la misura a sostegno della famiglia e della natalità. Con il messaggio n. 1263 del 18 marzo, l’Inps ha infatti dato il via libero al lancio della piattaforma online dedicata a questa agevolazione, facente parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Bonus famiglie 2022: cos’è e a cosa serve

La nuova piattaforma online dedicata alle agevolazioni per le famiglie è attiva. A paritre dallo scorso 18 marzo è infatti possibile usufruire di tale servizio direttamente dal sito dell’Inps. Come detto, la misura volta a sostenere i nuclei familiari fa parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Come si legge nel messaggio dell’Inps n.1263 il fine principale dell’agevolazione è il seguente: ‘L’obiettivo del portale è quello di fornire informazioni e servizi integrati, consulenza dedicata, suggerimenti e notizie, con l’intento di agevolare e sostenere il genitore nella sua interazione con l’Istituto, in ordine alle attività e alle prestazioni erogate a sostegno dei nuclei familiari. In particolare, il progetto prevede l’accesso alle prestazioni della famiglia, l’integrazione con il sistema ISEE, il supporto di un assistente virtuale informativo, alcune simulazioni di prestazioni.’

Ricordiamo inoltre che l’accesso al portale può essere effettuato direttamente dall’homepage dell’Inps, autenrticandosi tramite Spid, CIE o CNS.

Come funziona l’agevolazione

Il servizio — accessibile non solo da pc ma anche da smartphone e tablet — permette non solo di presentare la domanda per ottenere l’agevolazione suddetta ma consente altresì di avere informazioni e controllare lo stato delle istanze inoltrate. Attualmente, il portale contempla diverse prestazioni, quali: bonus asilo nido, assegno temporaneo per figli minori, bonus bebè, bonus baby sitting e centri estivi. Infine, si ricorda che — come indicato nel messaggio n. 1263 del 18 marzo — il servizio sarà successivamente esteso anche alle altre agevolazioni dedicate alle famiglie, come ad esempio l’assegno unico universale.

