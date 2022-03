Bonus luce e gas 2022, per lo sconto in bolletta aumenta il limite Isee: a chi spetta e come richiederlo

Bonus luce e gas 2022, arriva un’importante misura a sostegno delle famiglie meno abbienti. In vista dei rincari energetici dell’ultimo periodo, quest’agevolazione risulta quanto mai preziosa. Facente parte del nuovo Decreto Energia, essa contempla un allargamento della famiglie che potranno accedere all’agevolazione.

Leggi anche: Bonus famiglie 2022, online la nuova piattaforma Inps: come funziona, importo e a chi spetta

Bonus luce e gas 2022: cos’è e a chi spetta

L’agevolazione su luce e gas viene erogata sottoforma di sconto in bolletta, così da ridurre gli importi da pagare per le famiglie più svantaggiate economicamente. In merito, è bene ricordare che tra le misure previste dal Governo per contrastare il rincaro dei prezzi dovuto alla crisi energetica in corso, c’è anche un bonus integrativo; quest’ultimo, viene erogato a partire dal mese di ottobre.

Allargamento del limite ISEE

A partire dal mese di aprile e fino a dicembre 2022, è sul tavolo una revisione dei limiti ISEE per quel che riguarda i bonus luce e gas. Ciò vuol dire che grazie a questo provvedimento, un numero maggiore di famiglie potrà godere di un prezioso sconto in bolletta, che dati i tempi rappresenta per molti una vera manna dal cielo!

Si tratta in sostanza di una misura transitoria che ha come fine quello di sostenere le famiglie in uno momento storico così delicato e complesso. In particolare, suddette agevolazioni registreranno un innalzamento del tetto ISEE che passerà dagli attuali 8.265 ai 12.000 euro. Secondo le prime stime i nuclei familiari che potranno usufruire del prezioso sconto in bolletta passeranno da 4 a 5.2 milioni.

Leggi anche: Benzina, Decreto in Gazzetta Ufficiale: scatta il calo dei prezzi, ecco quando conviene fare il pieno

L’importo delle agevolazioni non è pero uguale per tutti i beneficiari. Ad esempio, per quel che riguarda la luce l’agevolazione è legata al numero di componenti della famiglia; mentre per il gas varia anche il tipo di utilizzo — il bonus è maggior per chi ha un tipo di riscaldamente autonomo — e alla zona climatica dove si trova la fornitura.

Bonus luce e gas: come richiederlo

Le agevolazioni luce e gas sono riconsociute in automatico agli aventi diritto. Pertanto, per usufrire degli sconti in bolletta non è necessario presentare una domanda. Va infine ricordato che per richiedere la certificazione ISEE è sufficiente aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).