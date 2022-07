Covid, oggi nel Lazio 3.295 nuovi casi e 3 decessi: i dati dalle Asl

Covid Lazio: quarta dose over 60, come fare per prenotarsi?

Sono partite le prenotazioni per la quarta dose di vaccino agli over 60. Se rientri in questa categoria ecco cosa devi fare per prenotare la somministrazione di medicinale.

1- Chiedi al tuo medico di medicina generale;

2- Prenota sul portale regionale ( https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home

secondo le consuete modalità e scegli la data e l’hub di riferimento;

3- Presso una delle oltre 500 farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale;