Covid, parla Bassetti: “La quarta dose per gli over 60 sarà un fallimento”

Ufficiale. Da ieri, alle ore 20:00, il portale della regione Lazio è attivo per le prenotazioni della quarta dose per gli over 60. Una decisione che ha sicuramente diviso in due l’opinione pubblica. Chi sostiene che sia ‘inevitabile’ e chi pensa, invece, che ‘sarà un totale fallimento’. Tra questi, anche Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

‘La quarta dose over 60, è un fallimento’

“Sono molto critico su quanto deciso dal ministero della Salute sulla quarta dose agli over 60. Secondo il mio parere, si sarebbe dovuta fare prima un’analisi per capire come mai il 75% di chi poteva farla nei mesi scorsi non l’ha fatta. Invece ora si pretende che venga fatta sotto l’ombrellone, consapevoli che a Settembre arriveranno i vaccini aggiornati”.

Queste le parole del professor Bassetti che considera l’iniziativa come “un fallimento annunciato che mette gli over 60 sullo stesso piano dei 90enni. Non la condivido”.

‘L’immunità di gregge non si raggiungerà mai’

Per quanto riguarda invece l’immunità di gregge, l’infettivologo ha spiegato che “non si raggiungerà mai”. “Il virus continua a mutare. Non possiamo considerarlo come se fosse il morbillo. Sars-CoV-2 è un virus respiratorio che continua a cambiare. Si può ragionare sull’immunità per le forme gravi di malattia Covid, e questa l’abbiamo già raggiunta”.

Perché i vaccini sono importanti

Continuando, spiega inoltre che “chi è vaccinato con tripla dose, chi è guarito dal Covid una o due volte, mette un paletto in più e, soprattutto, una difesa in più contro il virus. Oggi siamo di fronte ad una immunità contro le forme gravi”.