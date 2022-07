Quarta dose nel Lazio, le prenotazioni dalle 20 di stasera: ecco come fare

Novità riguardo la quarta dose per gli over 60 nel Lazio. L’orario d’apertura per le prenotazioni è stato anticipato a stasera, 13 Luglio 2022, alle ore 20:00. Data l’impennata di contagi, l’aumento dei casi e, purtroppo, i rischi e le conseguenze, si è presa la decisione di accelerare la campagna di vaccinazione estendendo la somministrazione della quarta dose non solo agli over 80. Ecco tutte le informazioni a riguardo.

Leggi anche: Covid, parla Garattini: ‘Niente concerti, rimettiamo le mascherine’

Dove prenotare la quarta dose

Da questa sera, alle 20:00, riapre il portale regionale per dare il via alle prenotazioni delle quarte dosi. A comunicarlo l’assessore Alessio D’Amato. Ricordiamo inoltre che il vaccino è previsto per gli over 60 e 80 e per i soggetti fragili, a partire da 12 anni, inseriti nella circolare del Ministero della Salute.

Come vaccinarsi?

Ci sono tre step, semplicissimi, che possono seguirsi facilmente: