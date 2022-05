Lotta allo spaccio: 60enne ‘beccato’ con della cocaina, in casa tutto l’occorrente per il confezionamento (FOTO)

Non si ferma l’attività delle forze dell’ordine volta a contrastare lo spaccio e la detenzione di sostanze stupefacenti. Nel mirino dei militari un uomo di 60 anni trovato in possesso di alcune dosi di Cocaina, destinata poi alla vendita.

Leggi anche: Vede i carabinieri e ingoia la droga, ma soffoca: prima lo salvano e poi lo arrestano

Rinvenuta droga anche nella casa della compagna

Oggi l’uomo, originario di Cori è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione locale. Le indagini dei militari sono proseguite anche all’interno della casa in cui il 60enne viveva assieme alla sua compagna.

Qui sono state rinvenute e sequestrate ulteriori dosi di Cocaina e tutto l’occorrente per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, per un totale di 31 grammi. La compagna dell’uomo, una cittadina italiana di 45 anni, è stata deferita in stato di libertà mentre il 60enne è ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Latina.