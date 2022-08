Mamma dimentica la figlia di 15 mesi in auto: era andata a fare shopping al centro commerciale

Ha dimenticato la figlia di 15 mesi all’interno dell’auto. Una pericolosa disattenzione, potenzialmente fatale. La donna Sarebbe andata a fare spese al centro commerciale lasciando la piccola nella vettura. Soccorsa dal 118, le condizioni della bimba sono buone. Non è stato infatti necessario ricorrere alle cure mediche.

Mamma dimentica bimba in auto: com’è andata

I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di ieri, 11 agosto, intorno alle 19.30. Siamo a Pantigliate, un comune della provincia di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna ha parcheggiato l’auto davanti il centro commerciale Paullese Center ed è andata a fare spese.

Al momento non è chiaro né quanto la piccola sia rimasta all’interno delle vettura né se sia stata notata da qualche passante che ha poi fatto scattare l’allarme allertando le forze dell’ordine. I dettagli della vicenda sono infatti ancora in via di accertamento ma, come anticipato, fortunatamente la piccola sta bene e non ha avuto bisogno delle cure del 118.

La posizione della madre

Dal canto suo, la madre è rimasta sconvolta dell’accaduto. Non si era resa conto che la piccola era in macchina con lei. È infatti molto probabile che non sentendola si fosse dimenticata della sua presenza. Una pericolosa disattenzione la sua, forse causata dalla stanchezza o dallo stress.

Fortunatamente nel momento in cui la donna è andata a fare spese la macchina non era rovente. Circostanza quest’ultima che ha, molto probabilmente, contribuito ad evitare il peggio.

Una vicenda che sarebbe potuta trasformarsi in una tragedia ma che alla fine si è conclusa nel migliore dei modi, con un grande spavento da parte della mamma. La posizione di quest’ultima, tuttavia, sarà comunque ascoltata dai Carabinieri i quali stanno cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto.