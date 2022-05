Miriana Trevisan aggredita a Roma da un ubriaco: il video choc nelle Instagram Stories

La show girl Miriana Trevisan, ex stella di Non è la Rai, è stata aggredita da un uomo questa mattina, mercoledì 25 maggio 2022, in un parco a Roma. La donna si trovava in compagnia dell’amico e fotografo Alessandro Duchetti – erano circa le 11.00 secondo la sua testimonianza – quando improvvisamente sarebbero stati avvicinati da uno sconosciuto, con tutta probabilità ubriaco. E a quel punto sarebbe scattata l’aggressione.

Il video choc nelle Instagram stories di Miriana Trevisan

La modella, protagonista anche al Grande Fratello Vip, ha postato tutto sulle storie di Instagram raccontando quanto accadutole. L’uomo avrebbe interrotto le foto che stavano realizzando proprio con Duchetti minacciando i due e tirandogli contro dei contenitori con all’interno bottiglie di vetro.

Queste le sue parole:

«Siamo appena stati aggrediti, ci hanno tirato delle bottiglie. Stavamo facendo delle foto. All’improvviso quest’uomo ci ha tirato addosso un bidone con delle bottiglie. Ci ha minacciati di andare via. Mi ha detto cose in inglese che hanno a che fare con il mio c**o che non voglio ripetere. Ma vi rendete conto cosa succede qui la mattina?».

Video rimossi

Dopo qualche ora il filmato è stato cancellato e rimosso dalle Instagram Stories di Miriana Trevisan. In questo momento pertanto il video non è più visibile. Al momento la showgirl non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito.

Cos’è successo a Miriana Trevisan aggredita oggi a Roma insieme ad Alessandro Duchetti

Ad ogni modo, tornando al racconto, la donna, quasi in lacrime e con la voce rotta dal comprensibile spavento ha confessato di aver temuto che l’uomo potesse andare fino in fondo colpendo sia lei che Duchetti con i vetri.

Spiega ancora Miriana Trevisan:

«Puzzava d’alcol, era sporco, ed era in bici, ci ha seguiti. Ma abbiamo chiesto subito aiuto a un ragazzo che ci ha accompagnati in macchina. Ho avuto paura che mi volesse tagliare con un vetro. Adesso chiamiamo la Polizia e facciamo tutto ciò che serve. Si sono spaventati tutti. Sono arrabbiata».