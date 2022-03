Ora legale 2022, perchè bisogna cambiare orario e quanto si risparmia

Ora legale 2022, manca davvero poco al tanto atteso cambio dell’ora! Il passaggio, che fa pregustare l’inizio della bella stagione, avverrà tra sabato 26 marzo e domenica 27 quando le lancette degli orologi dovranno essere spostate un’ora avanti. Questo vuol dire che le giornate saranno un pochino più lunghe, ci sarà infatti un’ora di luce in più tutti i giorni, e che almeno fino al ritorno dell’ora solare — fissato per domenica 30 ottobre 2022 — si dormirà un’ora in meno. Da ultimo ma non per importanza, il ritorno dell’ora legale avrà effetti anche sui consumi energetici, di questo periodo un vero fardello per molte famiglie italiane.

Ora legale 2022: bollette più leggere per gli italiani

L’arrivo dell’ora legale il prossimo 26 marzo segna una tappa positiva anche per i consumi energetici di numerose famiglie italiane. Infatti, i delicati eventi internazionali in corso hanno segnato un rialzo in bolletta che molte famiglie riescono a stento a sostenere. A confermare l’allegerimento dei costi energetici, è Terna: società che si occupa della gestione della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica. Secondo le prime stime, nei primi settte mesi in cui sarà in vigore l’ora legale l’Italia risparmierà oltre 190 milioni di euro per via di un minor consumo di energia pari a 420 milioni di kilowattora; ciò permetterà anche di apportare un benefico vantaggio in termini di sostenibilità ambientale, riducendo di circa 200mila tonnellate le emissioni di CO2 nell’atmosfera.

A cosa è dovuto lo sconto in bolletta

Come detto, con l’introduzione dell’ora legale le bollette degli italiani risulteranno più leggere. Qual è il motivo? Sposando in avanti di un’ora le lancette dell’orologio si ritarda l’uso della luce artificiale in un momento in cui le comuni attività lavorative della maggior parte delle persone non sono ancora terminate. Anche per questo motivo l’Italia, a differenza per esempio di altri paesi del Nord Europa, si è detta contraria all’abolizione del passaggio ora solare- ora legale.