Ragazzine scappano di casa per una sera romantica, B&B ‘fa finta di niente’: chiuso

Fuga d’amore, una serata romantica? Non è dato sapere i dettagli di quanto accaduto ma sta di fatto che un Bed and Breakfast di Grottaferrata è stato chiuso per 7 giorni dal Questore di Roma. Qui a marzo due ragazzine di Città di Castello, località in provincia di Perugia, avevano deciso di trascorrere una serata romantica con dei ragazzi da poco conosciuti.

Leggi anche: Frascati, stretta sui controlli: chiusura e sanzioni per due B&B nel centro storico

Scappano da casa e passano la notte in un B&B: i fatti

Come raccontato da ilmamilio le due ragazzine umbre senza dire niente ai propri genitori si erano allontanate dalla città e dopo aver incontrato due ragazzi, probabilmente nelle vicinanze della stazione di Firenze, erano poi arrivate in treno ai Castelli Romani.

Da qui, infine, nel Bed and Breakfast di Grottaferrata nel quale avrebbero poi trascorso la notte. Tuttavia, la struttura ricettiva non ha comunicato le generalità dei 4 ragazzi, tutti minorenni, ed è per questo scattato il provvedimento di chiusura per sette giorni.