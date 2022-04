Frascati. I giorni di festa sono anche, e soprattutto, giorni di svago e rilassatezza d’animo. E lo svago non fa altro che abbassare la soglia dell’attenzione e del controllo. Detto in altri termini, aumenta statisticamente le probabilità di infrazione della legge e le occasioni di illegalità.

Controlli tassativi nel centro storico di Frascati e Grottaferrata

È da poco trascorso il Giorno della Liberazione che, al di là dell’immenso valore storico e simbolico, è anche occasione di baldoria. Per questo gli agenti del Commissariato di Frascati, insieme al Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato un’operazione di controllo nelle zone del Centro storico di Frascati e Grottaferrata. Zone, cioè, interessate dalla “Movida”.

Leggi anche: Roma, notti di follia e malamovida a San Lorenzo: bastoni contro la chiesa (VIDEO)

Chiusi due Bed & Breakfast

Dopo una serie di controlli, sono state identificate 227 persone di cui 16 di origine straniera e sottoposti a controllo 83 veicoli. Inoltre, durante le stesse attività di controllo amministrativo, sono stati sottoposti a chiusura 2 Bed & Breakfast. Il primo, chiuso per 7 giorni, per non aver comunicato alla Questura alcune persone alloggiate all’interno, mentre il secondo – un pub – per violazione alle norme anti Covid. Nello specifico, il il titolare aveva permesso l’accesso a 36 persone invece di 20, numero massimo consentito; il locale è stato chiuso per 5 giorni.