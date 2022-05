Reddito e Pensione di Cittadinanza: il calendario dei pagamenti di maggio 2022

Il conflitto che ormai da due mesi a questa parte si sta svolgendo alle porte dell’Europa inizia a far sentire le proprie conseguenze anche a livello economico. Ne è un esempio tangibile il rincaro dei prezzi che sta mettendo a dura prova il portafoglio di moltissime famiglie ed imprese.

In una situazione così delicata, le agevolazioni fiscali diventano una vera e propria manna dal cielo. Non fanno eccezione il reddito e la pensione di cittadinanza, vediamo quando sono previsti i prossimo pagamenti.

Reddito di Cittadinanza: le date (indicative) dell’accredito

La fatidica domanda è la seguente: quando viene pagato il Reddito di Cittadinanza?

In ottemperanza alle disposizioni dell‘Inps, anche per il 2022 le disposizioni di pagamento per il Reddito di Cittadinanza successive alla prima vengono inviate da Poste Italiane intorno al 27 del mese. Per il mese di maggio, la data indicata è a partire dal 24.

Solitamente, Poste Italiane carica la carta ne sette giorni immediatamente successivi anche se, è bene ricordarlo, il pagamento può avvenire o leggermente prima o leggermente dopo la data segnalata.

Alcuni casi particolari per l’accredito del pagamento

Vi sono inoltre delle disposizioni diverse per l’accredito del pagamento a seconda di alcuni casi particolari. Ad esempio, i nuovi beneficiari del reddito e coloro che ne hanno richiesto il rinnovo dopo 18 mensilità di accredito e una di sospensione, avranno il pagamento a metà mese cioè intorno al giorno 14.

Invece per tutti quelli che hanno ottenuto almeno una mensilità di reddito di cittadinanza negli ultimi mesi il pagamento arriva verso la fine del mese e come precedentemente accennato verso il giorno 27.

Va infine ricordato che il 24 maggio i beneficiari del Reddito Di Cittadinanza che sono in possesso dei requisiti per l’assegno unico temporaneo riceveranno l’accredito di quest0ultimo direttamente sulla carta; in attesa dell’accredito dell’assegno unico universale a partire dal primo maggio 2022.