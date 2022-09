Riscaldamenti giù di un grado, chi controlla? Ecco come funzioneranno le verifiche

È duplice il fine del piano diffuso dal ministero per la riduzione dei consumi energetici. Infatti, se da un lato si punta a contrastare i rincari sulle bollette, letteralmente lievitati a causa del maggiorato costo dell’energia, dall’altro l’obiettivo è quello di assicurarsi che — in caso di taglio totale delle forniture di gas russo — il paese non venga colto alla sprovvista, impreparato.

Controlli sui riscaldamenti: le parole di Cingolani

Per fare in modo che il piano risulti efficace, limitando al massimo gli sprechi energetici verranno sì effettuati dei controlli, ma — è bene precisarlo — non sono previste sanzioni o multe per coloro che non si adeguano. Dunque, nessuno entrerà nelle abitazioni dei cittadini per verificare la temperatura dei caloriferi, chiare le parole del ministro Cingolani: ‘Le misure di risparmio sono prima di tutto legate alla consapevolezza e alla responsabilità dei cittadini. Nelle abitazioni private ovviamente si farà ricorso a misure volontarie’, dichiara il ministro.

Il piano

Accendere i termosifoni un’ora in meno e abbassati di un grado. Ecco quanto previsto dal piano del Ministero. Negli edifici pubblici e per gli impianti centralizzati si passera da 20 a 19 gradi mente l’accensione dei riscaldamenti verrà ritardati di 15 giorni. Come detto, non ci saranno multe per coloro che non rispettaranno il piano ma saranno comunque effettuati dei controlli tesi a garantirne un’efficiente applizazione. Per esempio, sugli edifici pubblici e gli impianti condominiali potranno essere applicati dei monitoraggi sul livelloo medio di consumo giornaliero.

Il risparmio

Tuttavia, va precisato che se applicato correttamente il Piano potrebbe portare a dei risparmi significativi. Secondo le stime dell’Agenzia per l’energia, Enea, sarebbero circa 2,7 i metri cubi di gas risparmiati. Numeri alla mano questo vorrebbe dire circa 178 euro in meno all’anno — sulla media dei prezzi attuali — per le famiglie.