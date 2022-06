Roma Fashion Week 2022: i 3 giorni dedicati alla moda nel mese di giugno

Roma. I rivenditori dell’alta moda di tutto il mondo si concentreranno nella Capitale per l’evento più atteso di questi mesi di inizio estate: la Rome Fashion Week – RFW2022.

Roma Fashion Week 2022, dall’11 al 13 giugno

L’appuntamento, ormai consueto, sostenuto dalla Regione Lazio e dalla Camera di Commercio Roma dedicato al mondo dell’abito da cerimonia che apre i battenti nel padiglione 1 della Fiera di Roma dall’11 al 13 Giugno 2022.

Lo slogan riflette chiaramente lo spirito di tutta l’iniziativa: “Be fashion again”, un inno alla ripresa della moda, del commercio e della vita com’era prima del Covid. Un invito ad uscire dalle proprie case e vestire nuovamente i panni più in voga al momento. Ad idearlo sono stati i manager Fabio Ridolfi e Andrew Lookman.

Parola ai manager Ridolfi e Lookman

In totale, saranno 50 gli espositori per un totale di 150 collezioni, numeri sensazionali che danno almeno un’idea di quella che sarà l’evento per quest’anno. E poi, la grande fiducia nell’imprenditoria di settore in Italia: “Un imprenditore non può essere pessimista” – affermano con orgoglio Ridolfi e Lookman.

Poi continuano: “Lo abbiamo riscontrato ancora una volta grazie ai nostri brand espositori che, nonostante il periodo ancora difficile a causa del fermo dovuto alla pandemia, continuano a credere e a investire nelle manifestazioni di settore. La moda sera e cerimonia ha subito, inevitabilmente, un pesante contraccolpo. Eppure, le aziende non si sono arrese. E neanche noi. Dunque, anche in questa occasione, potremo ammirare le nuove collezioni frutto di creatività, fantasia e resilienza”.

Innovazione e tradizione nel Made in Italy

E dunque al via colori e tessuti preziosi, tra eleganza, ecosostenibilità e ultimi trend del momento. Le linee, i materiali e i disegni che riflettono il cambiamento inevitabile dei nostri tempi e il clima di rivincita di questi ultimi mesi, nonostante altre crisi siano alle porte. Nuove crisi, nuove sfide che andranno affrontate con perseveranze e coraggio.

Una risposta unanime dei creativi del mondo della moda contro la depressione economica e sociale degli ultimi tempi. Si riconferma, così, anche quest’anno, la scelta di tinte vivaci e materiali di altissima qualità che simboleggiano proprio questa profonda resilienza del nostro Paese.