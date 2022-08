Vacanze a Settembre: 10 viaggi indimenticabili da fare in Italia

Cibo a dir poco squisito e profondamente variegato — ce n’è davvero per tutti i gusti — e dei panorami altrettanti diversificati, mare, montagne colline, ma tutti ugualmente mozzafiato ed impareggiabili. Stiamo parlando della ricchezza che la Penisola italiana regala ai suoi cittadini e ai turisti che non perdono occasione per visitarla.

Nonostante ci sia l’imbarazzo della scelta in quanto a location dove passare le vacanze, sembrerebbero esserci dieci luoghi davvero meravigliosi e imperdibili da vedere.

Leggi anche: Vacanze Last Minute: i siti low cost più economici (e affidabili) dove prenotare

Vacanze a Settembre in Italia: 10 luoghi da visitare assolutamente

Quali sono i dieci imperdibili luoghi dove trascorrere le ferie in Italia a settembre? Settembre è il periodo migliore: il cloud dei vacanzieri è passato ma il clima di relax continua, permettendo ai visitatori di godersi le bellezze paesaggistiche in completa tranquillità. Da Nord a Sud, il Bel Paese regala scorsi incredibili: ogni regione, con i propri borghi e le proprie tradizioni, ha una storia da raccontare offrendo ai turisti l’opportunità di assaporare a 360° la realtà del luogo.

Il Trentino Alto Adige

Ma vediamo quali sono le mete assolutamente da non perdere in vista dell’arrivo di settembre. Tra i primi posti della classifica troviamo la Val di Fossa. Sulle Dolomiti del Trentino, la location offre ai propri visitatori paesaggi mozzafiato oltre alla possibilità di trekking ed escursioni. Andando avanti ma rimanendo sempre in Trentino, c’è il Lago di Tenno la cui acqua cristallina combacia alla perfezione con il Monte Lisone.

Emilia Romagna

Spostandosi al Centro Italia, il tour dei Castelli dell‘Emilia Romagna è sicuramente un modo diverso per conoscere questa parte di regione, non nota ai più. Se poi decidiate di fermarvi a Bologna una tappa al suggestivo e ricco di verde santuario di San Luca è d’obbligo.

Toscana e Puglia

Come non menzionare poi la pittoresca e romantica Val D’Orcia in Toscana? Un paesaggio a dir poco suggestivo che vi farà innamorare. Tornando invece al mare un’altra tappa obbligata sono le Cinque Terre in Liguria: cinque meravigliosi borghi, tutti vicini e caratteristici del magico luoghi nel quale si trovano.

Andiamo poi in Puglia, ad Ostuni, la celebre ‘città bianca’ i cui vicoli non passano certo inosservati regalando ai suoi visitatori attimi di inconfondibile bellezza.

Lampedusa

La nostra rassegna di luoghi da visitare per le proprie vacanze a Settembre si chiude con la meravigliosa isola di Lampedusa, in Sicilia. Panorami mozzafiato e splendide passeggiate renderanno il vostro soggiorno davvero unico ed indimenticabile!