Vacanze Last Minute: i siti low cost più economici (e affidabili) dove prenotare

Vi ritrovate improvvisamente davanti alle vostre settimane libere ma durante l’anno non avete avuto né la lungimiranza né il tempo di organizzare un viaggio estivo? Niente paura: non tutto è perduto…ancora.

Vacanze last minute e low cost? No Problem

La diffusione dei comparatori ha semplificato le cose per poter ricercare nel modo più facile e veloce possibile tutte le mete e le modalità di viaggio a basso costo ancora disponibili.

Basta inserire le date, e il motore di ricerca restituisce le migliori offerte. E, soprattutto, esistono ancora sezioni dedicate ai viaggi dell’ultimo minuto e qualche sito ad hoc. Di seguito dalla redazione i migliori siti da visitare per poter affrontare il vostro viaggio last minute.

I migliori siti per viaggi last minute: Lastsecond.it

Sito storico per i conoscitori della materia, che mixa sapientemente online e offline con nove sedi fisiche tutte sempre operative. Non è un ecommerce, ci tiene a precisare lo staff, ma un sito fatto di persone presenti per i propri clienti. Il fondatore è Cesare Geli e ha cavalcato l’onda del web dagli albori. Sicuramente un punto di riferimento cardine per la materia.

Piratinviaggio

Ha versioni in dieci paesi, grafica accattivante e molte proposte, tutte assolutamente suggestive. Il gruppo ha sede principale a Berlino, ed è fortemente operativo sui social, dove svolge la gran parte del proprio marketing.

FlyKube

Per i veri amanti delle sorprese. Si scelgono i compagni di viaggio, le date e l’aeroporto di partenza, tutto il resto è letteralmente a scatola chiusa: di fatto, la destinazione sarà comunicata dalla società solo due giorni prima di salire a bordo. Chiaramente, si tratta di un prodotto consigliato a persone con un approccio mentale flessibile e che amano l’imprevisto.

Poracci in viaggio

Il nome simpatico non tragga in inganno. Su Poracci in viaggio si trovano offerte di tutto rispetto e molto appetibili per il pubblico di ogni fascia o target. Certo, c’è un occhio di riguardo per i budget ridotti, e mantiene tutto lo spirito universitario dei suoi due fondatori.

Voyage Privé

Voyage Privé è un vero e proprio club e per accedere alle offerte bisogna iscriversi al servizio. Sono tante le proposte sul sito francese nato nel 2005, dall’Alto Adige alle Mauritius, dalla Grecia all’Indonesia.

E-dreams

Il portale è molto popolare, e dispone anche di una sezione dedicata alle offerte dell’ultimo minuto. Date un’occhiata per poter trovare, forse, l’opzione che fa per voi.

Alpitour

Oggi come allora, Alpitour propone vacanze tutto compreso. Sicuramente una garanzia, da prima che le agenzie di viaggio sbarcassero completamente su web e social.