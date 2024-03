Giallo a Montalto, vanno in barca a pesca: trovati morti in spiaggia

Montalto, s’indaga dopo aver trovato due morti sul Litorale in provincia di Viterbo. I corpi senza vita dovrebbero avere circa 60 anni.

Montalto di Castro, una battuta di pesca si trasforma in tragedia. Trovati due corpi senza vita in provincia di Viterbo. La situazione è precipitata quando entrambi – partiti per una battuta di pesca – non hanno fatto rientro presso le proprie abitazioni. Un giallo che le autorità competenti stanno cercando di risolvere.

Carabinieri e Vigili del Fuoco hanno setacciato la zona per diverse ore, fino al ritrovamento dell’imbarcazione con i corpi senza vita. Le vittime dovrebbero avere circa 60 anni e i corpi sono stati ritrovati pieni di fratture. Come se fossero consumati da un forte contraccolpo. Si pensa alla corrente, ma è solo una prima ipotesi.

Montalto di Castro, pescatori senza vita: s’indaga

Le autorità stanno indagando anche con l’aiuto degli esperti. Si attendono le perizie del medico legale e non solo: valutare ogni particolare dai segni alle tracce eventuali sul corpo. La ricognizione del territorio non ha portato ulteriori novità. Questo significa che bisognerà procedere a ritroso.

Valutando ogni tipo di scenario: ripercorrere mentalmente le potenziali prospettive. Un lavoro di indagine che durerà settimane, intanto la comunità si è detta scossa per una vicenda avvenuta in un tratto comunque popolato. I pescatori sono molti, meno quelli che hanno avuto un epilogo di questo tipo. Su cui, ancora, si cercano risposte.