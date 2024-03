Roma: auto finisce sui binari vicino a Termini | FOTO

Incidente davvero singolare quello avvenuto a Roma in queste ore. Un’auto, per cause da accertare, è finita sui binari della ferrovia che costeggia la stazione Termini. Per rimuoverla è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Un’auto sui binari a Roma, praticamente dentro allo scalo di Termini. Che poi, spulciando nel nostro archivio, non è nemmeno una novità: la Capitale infatti, in tema di sinistri “bizzarri” non è seconda a nessuno. Macchine che finiscono nelle fontane, addirittura nelle scale che portano alla metropolitana. E quello dei veicoli sui binari della ferrovia potremmo definirlo come un “grande classico“. Il precedente, praticamente un caso fotocopia a quello di oggi (anche perché il punto è lo stesso), risale ad appena qualche settimana fa: un’altra macchina finita sempre sul tracciato di ferro. “Ho seguito il navigatore e mi sono perso”, si era giustificato in quella circostanza l’automobilista sbadato. Cosa è successo invece stamattina?

Auto (di nuovo) incastrata nei binari in Via Giolitti

Dicevamo che il punto è sempre lo stesso. Siamo lungo Via Giovanni Giolitti, strada che costeggia la stazione Termini. Qui stamattina, in corrispondenza del civico 271, è stata lanciata la segnalazione di un’auto rimasta incastrata tra i binari. Sul posto, intorno alle 7.15, sono dovuti intervenire in Vigili del Fuoco.

Non senza difficoltà, avvalendosi di una grossa autogru, gli operatori sono riusciti a sollevare il mezzo rimuovendolo dalla ferrovia. Al momento non risultano feriti: presente anche la Polizia di Stato unitamente al Capoturno sempre dei Vigili del Fuoco. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente: come ha fatto infatti la macchina a finire lì? Questa la domanda a cui si sta cercando di dare una risposta.